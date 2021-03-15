МВС повідомило, коли набудуть чинності нові штрафи за порушення ПДР

Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху набудуть чинності о 00:01 17 березня, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Ми сподіваємося, що цей закон знизить кількість загиблих на дорогах в Україні. Нагадаю, що минулого року на дорогах України загинули 3 554 людини... Ми очікуємо за цей рік зниження на 10-15% кількості загиблих через те, що менше людей буде їздити напідпитку, менше людей будуть перевищувати швидкість», – сказав Геращенко.

Верховна Рада ухвалила закон у лютому. 12 березня документ підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон підвищує штрафи за низку суттєвих порушень:

за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами штраф зросте з 51 до 510 гривень;

штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину тепер становитиме 3 400 гривень;

за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди каратимуть штрафом у розмірі 3 400 гривень, позбавленням права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років або арештом на строк від 10 до 15 діб. Раніше штраф за це порушення становив 510 гривень;

штраф за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, тепер становитиме 3 400 гривень;

керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортним засобом, каратиметься штрафом у розмірі 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від трьох до п’яти років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. До цього штраф становив 510 гривень.