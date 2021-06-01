У Києві оголосили штормове попередження через пориви сильного вітру. Про це повідомили у КМДА.

Очікується, що пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий) утримаються до кінця доби.

Киян закликають дотримуватися основних рекомендацій для такої погоди: