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01 червня 2021, Київ 16:14
Новини | Події

У Києві оголосили штормове попередження

Киян закликають дотримуватися основних рекомендацій для такої погоди

У Києві оголосили штормове попередження через пориви сильного вітру. Про це повідомили у КМДА.

Очікується, що пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий) утримаються до кінця доби.

Киян закликають дотримуватися основних рекомендацій для такої погоди:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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