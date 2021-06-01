У Києві оголосили штормове попередження через пориви сильного вітру. Про це повідомили у КМДА.
Очікується, що пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий) утримаються до кінця доби.
Киян закликають дотримуватися основних рекомендацій для такої погоди:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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