Синоптик: потепління прийде в Україну з п’ятниці

В Україні найближчими днями буде переважати прохолодна дощова погода, повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, потепління прийде в Україну з п’ятниці, і вже наступного тижня «можна буде нарешті спостерігати на термометрах +20 і, може, й +25 градусів».

«Травень і червень так довго живуть поруч, що часто переймають один у одного шкідливі звички. Завтра розпочинається календарне літо, проте 1 червня в Україні ані тепла не побільшає, ані дощів не поменшає», – написала синоптик у фейсбуці.

За її словами, у Києві літо розпочнеться перервою у дощах і прохолодою: вночі +4+7 градусів, вдень 1 червня +14+17 градусів, із поривчастим північно-східним вітром.