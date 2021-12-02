Кличко каже, що Київрада наступного тижня виділить дотації на тарифи комунальним перевізникам

Київрада наступного засідання, 7 грудня, розгляне питання щодо виділення додаткових коштів «Київпастрансу» та «Київському метрополітену», повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Кошти мають отримати транспортні підприємства міста «Київпастранс» та «Київметрополітен». 500 мільйонів гривень – як дотація на тариф на проїзд у комунальному транспорті міста», – сказав Кличко.

Раніше Кличко запевнив, що питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону не розглядатиметься. Він казав, що тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд грн з міського бюджету.

У середині листопада перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що з 1 січня планують запровадити нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва. Це може відбутися після громадських обговорень. Попередьно, вартість однієї поїздки складатиме 20 гривень, за наявності «Картки киянина» – 12 гривень, казав Поворозник.