Перші дані про шкоду через вибухи в Києві – пожежа в Дніпровському районі (уточнено)

Київська міська військова адміністрація уточнила, що внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхівки не в Дарницькому, як було повідомлено спочатку, а в Дніпровському районі міста.

Цю інформацію скоректували після того, як мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сталося загоряння внаслідок падіння уламків саме в Дніпровському районі столиці.



«Всі служби прямують на місце. Подробиці – згодом», – написав Кличко у Telegram.

Згодом мер столиці додав: «Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі». Інформація про постраждалих не надходила, зазначив Кличко.

Пізніше голова КМВА Сергій Попко повідомив, що площа пожежі на даху становить приблизно 80 метрів квадратних.

Вночі 20 травня у Києві пролунало кілька вибухів. Влада заявила про роботу ППО. Раніше повідомлялося, що навколо повітряного простору столиці також працювала ППО.

Останніми днями армія РФ влаштовує нічні атаки із застосуванням ракет і дронів по Україні.

Днями секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Росія вдається до «безглуздих і супервитратних» ударів по Києву «для підняття градусу патріотичної істерії всередині країни».