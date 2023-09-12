У Києві незабаром введуть обмеження на в’їзд вантажівок – КМВА

У Києві з 20 вересня введуть обмеження на в’їзд вантажівок через те, що дороги столиці перевантажені в години пік, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту – до місця призначення. Тому на сьогоднішньому засідання Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаженості автомобільних доріг міста. Прийнято рішення – з 20-го вересня 2023 року обмежити в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00. Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва», – йдеться в повідомленні.

Голова КМВА Сергій Попко попросив «перевізників із розумінням поставитися до цієї норми».

«Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі. Заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення», – наголосив він.

Улітку обмеження на в’їзд вантажівок до Києва вводили, у тому числі, через спеку.