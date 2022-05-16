У Києві почали відновлення 400-річної липи Петра Могили: «роботи масштабні»

У Києві розпочали відновлення 400-річної липи Петра Могили, пошкодженої внаслідок негоди 12 травня. Роботи з реабілітації дерева проводить «Київзеленбуд».

«Роботи масштабні, тому це може затягнутися на кілька днів», – зазначають у комунальному підприємстві.

Зокрема, працівники «Київзеленбуду» планують:

очистити рану, яка утворилася на зламі дерева, та обробити її;

влаштувати пасивний дренаж рани та накласти сітку на отвір, щоб туди не потрапляло сміття і не призводило до гниття деревини;

здійснити санітарне обрізання гілок, щоб липа могла тримати рівновагу;

встановити тимчасову опору, які підтримуватиме найважчі гілки.

«Причиною (пошкодження дерева – ред.) стала анатомічна вада розвитку стовбура (вростаюча кора) та стовбурові інфекції, які розповсюдилися всередині дерева внаслідок вростання всередину дерева опори, встановленої близько 20 років тому», – додають у «Київзеленбуді».

Загалом, 12 травня, за інформацією столичної влади, негода пошкодила у Києві понад 200 дерев. Найбільше постраждали Солом’янський та Святошинський райони.