Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Києві почали відновлення 400-річної липи Петра Могили: «роботи масштабні»

400-річна липи Петра Могили є пам’яткою природи

У Києві розпочали відновлення 400-річної липи Петра Могили, пошкодженої внаслідок негоди 12 травня. Роботи з реабілітації дерева проводить «Київзеленбуд».

«Роботи масштабні, тому це може затягнутися на кілька днів», – зазначають у комунальному підприємстві.

Зокрема, працівники «Київзеленбуду» планують:

  • очистити рану, яка утворилася на зламі дерева, та обробити її;
  • влаштувати пасивний дренаж рани та накласти сітку на отвір, щоб туди не потрапляло сміття і не призводило до гниття деревини;
  • здійснити санітарне обрізання гілок, щоб липа могла тримати рівновагу;
  • встановити тимчасову опору, які підтримуватиме найважчі гілки.

«Причиною (пошкодження дерева – ред.) стала анатомічна вада розвитку стовбура (вростаюча кора) та стовбурові інфекції, які розповсюдилися всередині дерева внаслідок вростання всередину дерева опори, встановленої близько 20 років тому», – додають у «Київзеленбуді».

Загалом, 12 травня, за інформацією столичної влади, негода пошкодила у Києві понад 200 дерев. Найбільше постраждали Солом’янський та Святошинський райони.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG