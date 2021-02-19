У Києві водій під час конфлікту вдарив пішохода, той помер – поліція

У Києві під час дорожнього конфлікту водій авто наніс смертельний удар пішоходу та втік з місця подій. Про це повідомили у поліції.

«Близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на пішохідному переході на вулиці Городецького стався конфлікт між водієм автомобіля «Хюндай» та пішоходом, під час якого водій наніс перехожому удар, від якого останній впав на асфальт та помер. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативні групи Головного та Печерського управлінь поліції, а також лікарі, які констатували смерть потерпілого», – мовиться у повідомленні.

Момент інциденту зафіксували камери відео спостереження. Під час спецоперації зловмисника затримали.

«Завдяки відеокамерам, встановленим у столиці у рамках програми «Безпечне місто», ми швидко встановили марку та державний номерний знак автомобіля і напрямок його руху. Згодом патрульні поліцейські транспортний засіб виявили та затримали на перехресті вулиць Братиславська та Стальського. Водієм виявився іноземець 1994 року народження, який проживає в місті Києві. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому мають обрати запобіжний захід.