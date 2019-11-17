Дві людини загинули внаслідок вибуху в гуртожитку в Києві – поліція

Внаслідок вибуху в одному з гуртожитків у Києві загинули дві людини, повідомляє поліція столиці України.

За повідомленням, інцидент стався ввечері 16 листопада в гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва.

Як повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, попередньо у кімнаті вибухнула граната. За його словами, особи загиблих чоловіків встановлені.

«Вони працювали у Києві: один – охоронцем, а інший – на будівництві. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – додав Крищенко.

Минулого місяця внаслідок вибуху гранати в центрі Києва загинули дві людини. Тоді поліція відкрила провадження за статтею «навмисне вбивство». Основною версією вибуху вважали необережне поводження з гранатою.