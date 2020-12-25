У Києві стався вибух біля одного з ресторанів – поліція

В Оболонському районі Києва близько 4:00 25 грудня стався вибух біля одного з ресторанів, повідомляє пресслужба поліції Києва. За повідомленням, ніхто не постраждав.

Вибух стався на вулиці Автозаводській. «Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження і встановили, що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля східців пакет із невідомим вмістом та пішов, а згодом стався вибух. Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад даного закладу», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув. Справу розслідують за статтею «умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.