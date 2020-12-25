У Києві стався вибух біля одного з ресторанів – поліція

В Оболонському районі Києва близько 4:00 25 грудня стався вибух біля одного з ресторанів, повідомляє пресслужба поліції Києва. За повідомленням, ніхто не постраждав.
Вибух стався на вулиці Автозаводській. «Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження і встановили, що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля східців пакет із невідомим вмістом та пішов, а згодом стався вибух. Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад даного закладу», – йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув. Справу розслідують за статтею «умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ