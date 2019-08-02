«Київавтодор»: обвалилася частина пішохідного мосту на Труханів острів

2 серпня обвалилася частина пішохідного мосту на Труханів острів у Києві, повідомив представник «Київавтодору» у коментарі Радіо Свобода. Він наголосив, що міст безпечний для пішоходів.

«Орієнтовно надійшла інформація про те, що сталося, близько 14:30», – розповіли в «Київавтодорі».

Пресслужба компанії повідомила, що на мосту проводять додаткові обстеження. Наразі спеціалісти виявили падіння залізобетонних конструкцій на опорі номер три. «Київавтодор» планує відновити пошкоджену частину мосту.

Парковий міст через Дніпро збудований у 1957 році. Його довжина складає близько 430 метрів. У 2017-му покриття мосту оновили.