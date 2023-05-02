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Новини | Суспільство

На Київщині працює ППО – обласна влада

Ілюстраційне фото. Українські військові використовують прожектор для пошуку ворожих безпілотників у небі над Києвом, лютий 2023 року

У Київській області працює протиповітряна оборона, повідомляє обласна військова адміністрація на початку доби 3 травняю

«Працює ППО. Залишайтеся в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Про роботу ППО також повідомляє Київська міська військова адміністрація.

У Києві та Київській області оголосили повітряну тривогу невдовзі після опівночі 3 травня. Повітряна тривога також триває в Чернігівській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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