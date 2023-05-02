У центрі Севастополя пролунав вибух, російська влада заявляє про «тренування систем ППО»

У центрі окупованого Севастополя стався гучний вибух, повідомляють місцеві телеграм-канали ввечері 2 травня. Як уточнює кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, о 18:33 і 18:38 пролунали дивні звуки, схожі на пуски ракети.

Російський очільник міста Михайло Развожаєв пояснив цей інцидент навчаннями російських військових.

«Гучні звуки в центрі міста – це профілактична робота в рамках ППДО (протипідводно-диверсійної оборони – ред.) та тренування наших систем ППО», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

1 травня Развожаєв повідомляв про атаку безпілотників на місто. За його словами, над Севастопольською бухтою був збитий один дрон.

До цього в ніч на 29 квітня в Козачій бухті Севастополя спалахнула нафтобаза, дим почав частково розсіюватися тільки до ранку. Близько другої ночі в тому районі було чути стрілянину.