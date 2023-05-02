У Криму знову заявляють про роботу ППО

У Красногвардійському районі окупованого Криму, ймовірно, спрацювала протиповітряна оборона – фото з характерними слідами у небі публікують телеграм-канали з півострова, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зокрема, фотографію з білим стовпом диму, схожим на слід від пуску протиповітряних ракет, опублікували телеграм-канали «Жесть Крым» і «ЧП Крым», не уточнюючи подробиць.

Підконтрольна Росії влада Криму і російські військові ситуацію поки не коментували.

Напередодні були повідомлення про роботу ППО у селищі Заозерне на заході Криму і в Севастополі.

Пізніше підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) заявив, що на заході Криму збили безпілотник. Про один збитий БПЛА над Севастопольською бухтою також повідомив підконтрольний РФ голова Севастополя Михайло Развожаєв.

До цього в ніч проти 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя спалахнула нафтобаза. Голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв заявив, що це сталося через атаку безпілотника.

В українській розвідці заявили, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту, з кораблів якого обстрілюють українські міста, і назвали це «Божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані».

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 30 квітня заявила, що удар по нафтобазі в окупованому Севастополі є одним із елементів підготовки до контрнаступу Збройних сил України.