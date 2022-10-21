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ОВА: вибухи на Київщині – планова робота саперів

Нерозірвані мінометні снаряди, залишені під час вторгнення Росії. Село Ягідне на Чернігівщині, 20 квітня 2022 року

Вибухи на Київщині є результатом планової роботи саперів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Жителі Київщини! Вибухи, які могли чути в деяких громадах області на початку сигналу тривоги – планова робота саперів», – написав він у телеграмі.

Він нагадав, що в регіоні триває повітряна тривога, і закликав перебувати в укриттях.

Нині повітряна тривога триває по всій Україні, окрім Криму.

На початку вересня Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що від початку вторгнення РФ майже половину території України забруднено мінами. Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Сумщині.

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