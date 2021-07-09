На кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном загинув прикордонник

Внаслідок перестрілки на кордоні між Таджикистаном та Киргизстаном загинув киргизький прикордонник. Про це повідомили у пресслужбі прикордонної служби Киргизстану.

За версією Таджикистану, киргизькі прикордонники незаконно перетнули кордон. Киргизстан заявив про «раптовий напад» з боку таджиків.

Киргизькі прикордонники заявляють, що з боку Таджикистану теж є постраждалі і поранені.

Таджикистан офіційно поки не повідомляє про загиблих і постраждалих.

За даними відділу зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ прикордонної служби Киргизстану, конфлікт між військовослужбовцями стався в Лейлекском районі країни. Відомство повідомляє, що таджицькі прикордонники напали на киргизький кінний прикордонний наряд під час несення служби уздовж киргизько-таджицького кордону.

За версією прикордонної служби Таджикистану, інцидент стався, коли «четверо киргизьких прикордонників незаконно перетнули державний кордон Республіки Таджикистан». За даними агентства «Ховар», військові, одягнені в цивільну та військову форму, були озброєні, вони мали намір переправити дев’ять коней з Деваштічского району Таджикистану на територію Киргизстану.

Прикордонна служба Киргизстану раніше спростувала інформацію про те, що військові порушили кордон і намагалися переправити коней.