Киргизстан і Таджикистан домовилися про створення спільних патрулів на кордоні

Високопосадовці міністерств внутрішніх справ Киргизстану і Таджикистану 1 травня домовилися про створення спільних патрулів у зоні прикордонного конфлікту.

«Обговорювалися питання щодо стабілізації ситуації в селах Лейлекського району, відновлення громадського порядку в прикордонних селах, недопущення різних правопорушень, спільну охорону громадського порядку для стабілізації ситуації на державному рівні, організації патрулів зі складу киргизької і таджицької міліції», – повідомили в пресслужбі МВС Киргизстану.

Також 1 травня Таджикистан і Киргизстан розпочали переговори щодо делімітації та демаркації кордонів.

Перед тим Киргизстан звинуватив прикордонників Таджикистану в обстрілі житлових будинків на своїй території. До цього з села вже були евакуйовані жителі. Таджицька сторона заперечила ці повідомлення.

Після цього відбулася телефонна розмова президентів Таджикистану й Киргизстану.

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала негайно розслідувати загибель цивільного населення і руйнування майна мирних громадян та притягти до відповідальності винних.

На кордоні Киргизстану та Таджикистану конфлікт жителів прикордонних сіл 29 квітня спричинив збройне протистояння. У ніч на 30 квітня керівники зовнішньополітичних відомств двох країн оголосили про повне припинення вогню, відведення особового складу та бойової техніки до місць постійної дислокації.

Через інцидент із киргизької сторони, за офіційними даними, постраждали 166 людей, загинули 33. Влада Таджикистану офіційні дані про потерпілих і загиблих не оприлюднювала, проте, як повідомляє таджицька служба Радіо Свобода з посиланням на джерела, їм відомо про вісім загиблих. За даними видання «Азія-Плюс», жертвами конфлікту стали 10 громадян Таджикистану, понад 90 поранені.