Парламент Киргизстану призначив референдум щодо змін у Конституцію на 11 квітня

Парламент Киргизстану призначили проведення референдуму щодо змін у Конституцію країни на 11 квітня. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

За законопроєкт проголосували 94 депутати, проти – шість.

Очікується, що президент Садир Жапаров підпише його 12 березня.

17 лютого парламент країни почав обговорення нового проекту Конституції Киргизстану, який передбачає затвердження в країні президентської форми правління, введення запровадження інституту Народного Курултаю (Народних Зборів), а також скорочення кількості депутатів парламенту з нинішніх 120 до 90.

У проєкті нової Конституції йдеться, що один і той же президент може очолювати країну не більше двох п’ятирічних термінів. Згідно з чинною Конституцією, глава держави обирається строком на шість років, але не може обиратися двічі.

Згідно з правками, структура і склад уряду визначаються президентом, діяльність уряду на чолі з прем’єром забезпечується адміністрацією президента. Глава уряду в свою чергу очолює адміністрацію президента.

У проекті також пропонується вивести Конституційну палату зі складу Верховного суду, утворивши Конституційний суд Киргизстану.

При цьому повного тексту нової Конституції у відкритому доступі немає. Не бачили його і депутати. Обговорення поправок викликало суперечки в парламенті Киргизстану. Критики зміни Конституції вказували, що не було широкого обговорення проєкту, його не аналізували експерти з конституційного права та не пояснювали суть змін населенню.