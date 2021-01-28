Із в’язниці в президенти Киргизстану: Садир Жапаров склав присягу

Садир Жапаров, який ще три місяці тому перебував у в’язниці у справі про захоплення заручників, 28 січня склав присягу президента Киргизстану. Раніше цього місяця він переміг на виборах голови держави.

Церемонія проходила в Національній філармонії в Бішкеку в обмеженому форматі через пандемію коронавірусу.

Киргизстан перебував у кризі, відколи парламентські вибори в жовтні привели до акцій протесту, що спричинили відставку уряду й тодішнього президента Сооронбая Жеенбекова. Це втретє з 2005 року президент Киргизстану та його уряд були скинуті в результаті протестів.

52-річний Садир Жапаров був серед кількох відомих політиків, звільнених з в’язниці протестувальниками під час протестів. Він відбував 10-річний термін ув’язення за звинуваченням у захопленні заручників під час акції протесту проти видобутку корисних копалин на північному сході Киргизстану в жовтні 2013 року. Жапаров категорично заперечував звинувачення на свою адресу.

Спочатку Жапаров став прем’єр-міністром, а потім законодавці обрали його виконувачем обов’язків президента.

Отримавши владу, Жапаров використав старий склад парламенту, щоб просунути свої пропозиції про референдум стосовно президентської системи правління. Крім того, орієнтовно у березні в Киргизстані має відбутися другий референдум – щодо нового проєкту конституції.

