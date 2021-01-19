Чоловіка сестри експрезидента Киргистану звинуватили за звинуваченням у корупції

Айбека Токоєва, брата сестри колишнього президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова, заарештовали за звинуваченнями у корупції. Про це повідомили у Державному комітеті національної безпеки держави (UKNK).

У комітеті зазначили, що керівника дирекції Служби боротьби з економічними злочинами арештували за незаконне отримання майна в Бішкеку.

Відповідно до заяви, майор фінансової поліції був заарештований після виявлення у нього майна на 4 мільйони доларів, що не відповідає його законному доходу.

Ні Токоєв, ні його родичі, ні його адвокат не коментували звинувачення.

У жовтні Жеенбеков подав у відставку з посади на тлі антиурядових акцій протесту, які спричинили вибори до парламенту.