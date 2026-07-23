Киргизстан вислав російського Z-блогера, його судили за вербування найманців

Російського проаоєнного блогера та політтехнолога Віктора Васильєва вислали з Киргизстану, про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Йому також заборонений в'їзд до країни на 10 років. У центральноазійській країні його судили за вербування киргизстанців до російської армії для участі у війні проти України.

Васильєв написав, що державні органи надали йому 10 днів на виїзд із країни, і він залишив територію Киргизстану через кордон добровільно. Васильєв поскаржився, що не встиг «подати позов проти видання «Азаттик» (це киргизька служба Радіо Свобода – ред.) та забрати взуття з ремонту».

Васильєв раніше опублікував на своїх каналах та сторінках відео, в якому звернувся до президента РФ Володимира Путіна, журналістів та «камрадів в Африці». У ньому він називає себе «журналістом, політологом і африканістом», заперечує висунуті йому звинувачення і стверджує, що справа проти нього є «замовленням» спецслужб та «агентів впливу» Великої Британії, які нібито підкупили владу Киргизстану.

17 квітня 2025 року Держкомітет нацбезпеки Киргизстану у справі про найманство затримав в Оші чотирьох осіб і доставив їх до столиці країни, Бішкека. Серед затриманих були співробітник мерії Оша Сергій Лапушкін та співробітниця офісу «Російського дому» (представництво Росспівробітництва) в Оші Наталія Секеріна. Також було затримано ще двох людей, про яких були відомі лише ініціали. Один із них працював на ламповому заводі в Джалал-Абадській області; російські ЗМІ повідомили, що четвертим підозрюваним був Віктор Васильєв.

Про себе він говорив як про «політолога», але, за даними журналістських розслідувань, Васильєв співпрацює з російською військовою розвідкою ГРУ. У Росії Васильєв був політтехнологом у структурі засновника групи найманців ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Віктор Васильєв згадується в кількох розслідуваннях. Центр «Досьє» виявив, що до 2018 року він мав прізвище Луковенко. Він навчався в Московському державному університеті та був активістом організації «Російський вердикт»; 2011 року його засудили до восьми років колонії суворого режиму за вбивство 58-річного уродженця Шрі-Ланки в день «Русского марша». Через п’ять років Луковенко звільнився умовно-достроково.

За даними The Insider, після звільнення Васильєв-Луковенко опинився в Африці, а з 2019 року став вести телеграм-канал «Улыбаемся и машем». Цей канал, як з’ясували журналісти, є частиною «сітки каналів», яку протягом кількох років створював Пригожин.

Васильєв-Луковенко також започаткував проєкт «Російсько-українська радикальна ініціатива» (РУРІ), який контролювало Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генштабу Росії. В межах РУРІ було створено декілька нібито проукраїнських каналів, які поширювали повідомлення про вбивство мирних українців через роздачу зброї населенню та критикували територіальну оборону та ЗСУ.