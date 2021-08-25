Киргизстан: експрем’єра взяли під варту за звинуваченнями у корупції

Колишнього прем’єр-міністра Киргизстану Теміра Сарієва взяли під варту до суду. Його звинувачують у корупції під час розробки проєкту золотого рудника Кумтор.

Перед будівлею Бішкекського міського суду 25 серпня зібралися десятки прихильників Сарієва. Суд відхилив клопотання захисту про переведення під домашній арешт.

58-річний Сарієв, який був міністром економіки з 2011 по 2015 і прем’єр-міністром у 2015-2016 роках, був заарештований на початку серпня і звинувачений у пособництві канадській компанії Centerra Gold Company, оператору рудника Кумтор, у питанні покриття екологічних збитків від робіт.

Минулого тижня ще одного колишнього прем’єр-міністра Мухаммедкалія Абилгазієва, якого також звинуватили у корупції у цій справі, звільнили з-під варти до суду за умови, що він не покине країну.

Кумтор наразі предметом безперервної боротьби за контроль між державою та Centerra Gold.

Цього року уряд Киргизстану тимчасово взяв під свій контроль рудник, що президент Садиров Жапаров назвав необхідним кроком для усунення порушень у сферах навколишнього середовища і безпеки.

Centerra Gold назвала дії Киргизстану «неправомірними і незаконними». У травні канадська фірма заявила, що «ініціювала обов’язковий арбітраж для забезпечення дотримання своїх прав за давніми інвестиційними угодами з урядом».

Кілька колишніх високопоставлених чиновників були заарештовані в рамках цієї справи в останні місяці, в тому числі колишній прем’єр-міністр Омурбек Бабанов, якого звільнили з-під варти минулого місяця і дозволили виїхати за кордон для лікування невстановленого захворювання. Віце-прем’єр Таїрбек Сарпашев досі перебуває під вартою.

Слідчі також допитали у справі двох колишніх президентів Киргизстану, Сооронбая Жеенбекова та Аскара Акаєва.