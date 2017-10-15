Киргизстан: на президентських виборах лідирує Сооронбай Жеенбеков

У Киргизстані на президентських виборах лідирує колишній прем’єр-міністр країни і наступник чинного глави держави Сооронбай Жеенбеков. За попередніми даними, у нього 54% голосів. На другому місці – опозиціонер Омурбек Бабанов з 33%.

Явка на виборах у Киргизстані становила 54 відсотки. За голосуванням спостерігали понад 700 міжнародних спостерігачів. Офіційна влада заявляє, що серйозних порушень не було. Однак, за словами незалежних спостерігачів і журналістів, на деяких дільницях порушення все ж були.

У Москві не змогли проголосувати близько тисячі громадян Киргизстану, які прийшли у посольство своєї країни. За даними киргизької служби Радіо Свобода, до голосування не допустили тих, хто не здавав біометричних дані і не став на консульський облік.

Це перші вибори в Киргизстані, за результатами яких очікується мирна передача влади. На посаду президента претендують 11 кандидатів. Серед них три колишніх прем’єр-міністри: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жеенбеков і Темір Сарієв.

Конституція Киргизстану забороняє нинішньому президенту Алмазбеку Атамбаєву обиратися на другий термін. Він відверто підтримує колишнього прем’єра Сооронбая Жеенбекова, який пішов з посади у серпні цього року, щоб балотуватися у президенти.