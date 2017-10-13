Киргизстан: у виступі опозиційного кандидата на президента знайшли «ознаки порушення міжнаціональної ворожнечі»

Генеральна прокуратура Киргизстану повідомила, що отримала від Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) матеріали на головного опозиційного кандидата на посаду президента країни Омурбека Бабанова.

Згідно з заявою Генпрокуратури, Бабанов виступав 28 вересня перед жителями мікрорайону «Амір-Тимур» у місті Ош на півдні Киргизстану, де живуть переважно етнічні узбеки і виголосив промову, яка містить «ознаки порушення міжнаціональної ворожнечі».

Серед іншого він нібито заявив, що «краще померти стоячи, ніж жити на колінах».

У виборчому штабі Бабанова кажуть, що відеоролики його виступу були перемонтовані, а цитати вирвані із контексту. Але прокуратура наголошує, що провела «відеофонографіческое дослідження» і не виявила ознак того, що записи змонтовані.

До ЦВК Киргизстану надійшли 19 заяв і скарг на кандидата, переважно від провладних організацій. За підсумками їх розгляду комісія винесла Омурбеку Бабанову кілька попереджень.

Раніше Омурбек Бабанов зустрічався з президентом сусідньої Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. Це у Киргизстані розцінили як підтримку Бабанова з-за кордону. Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв звинуватив Астану у втручанні у внутрішні справи цієї країни. При цьому Атамбаєв особисто попросив ЦВК Киргизстану не знімати жодного кандидата з перегонів, що деякі активісти навіть розцінили як тиск на Центрвиборчком.

Казахстан і його президент Нурсултан Назарбаєв втручання у вибори у Киргизстані заперечують, називаючи звинувачення безпідставними.

Конституція Киргизстану забороняє Алмазбеку Атамбаєву обиратися на другий термін. Він відверто підтримує колишнього прем’єр-міністра Киргизстану Сооронбая Жеенбекова, який пішов з посади у серпні цього року, щоб балотуватися у президенти.

Вибори у Киргизстані відбудуться 15 жовтня. Омурбек Бабанов – основний опозиційний кандидат.

Експерти очікують, що головна боротьба розгорнеться між Бабановим і Жеенбековим. Раніше ці два кандидати вже жорстко посперечалися під час дебатів.