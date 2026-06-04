Киргизстан уперше в історії країни обрали непостійним членом Радбезу ООН

Киргизстан уперше від моменту здобуття незалежності у 1991 році обрали непостійним членом Ради Безпеки ООН. Країна працюватиме у складі Радбезу протягом 2027-2028 років.

Вибори відбулися 4 червня у штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй (ООН). Киргизстан отримав місце від Азійсько-Тихоокеанської групи, випередивши Філіппіни.

Обрання відбулось вперше за понад десять років, коли Киргизстан потрапив до 15-членного складу Радбезу ООН. До цього регіон представляв Казахстан, який був непостійним членом організації у 2017-2018 роках.

Обрання стало дипломатичним успіхом президента Киргизстану Садира Жапарова. Раніше він закликав світових лідерів підтримати кандидатуру Бішкека та надати більше можливостей країнам, які ніколи не були представлені в Раді Безпеки ООН, особливо державам без виходу до моря та гірським країнам, які стикаються з безпековими, кліматичними й економічними викликами.

Напередодні голосування голова МЗС Киргизстану Жеенбек Кулубаєв закликав реформувати Раду Безпеки ООН шляхом розширення представництва країн Азії, Африки та Латинської Америки серед постійних членів.

За його словами, «світ стикається з новими загрозами, серед яких збройні конфлікти, порушення міжнародного права, кліматичні ризики, продовольча та енергетична нестабільність».

«Жодна держава не здатна самостійно впоратися із сучасними загрозами, тому багатостороння дипломатія має велике значення», – заявив Кулубаєв.

Наразі постійними членами Ради Безпеки ООН із правом вето залишаються США, Велика Британія, Франція, Росія та Китай.

Разом із Киргизстаном до складу Радбезу на 2027-2028 роки також були обрані Зімбабве, Тринідад і Тобаго, Португалія та Австрія. Вони розпочнуть роботу в Раді Безпеки з 1 січня 2027 року, змінивши Пакистан, Сомалі, Грецію, Данію та Панаму.