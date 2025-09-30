Доступність посилання

У Киргизстані призначили дострокові парламентські вибори

Президент Киргизстану Садир Жапаров призначив дострокові парламентські вибори в країні на 30 листопада 2025 року.

Центральній комісії з виборів і проведення референдумів доручили організувати процес і застосувати дистанційне голосування на виборах.

25 вересня парламент Киргизстану (Жогорку Кенеш) ухвалив проєкт постанови про саморозпуск, який ініціювали 32 депутати.

Ініціатори пояснили це рішення збігом двох виборчих кампаній: наступні парламентські вибори мали відбутися у листопаді 2026 року, а вже у січні 2027 року – президентські.

На їхню думку, проведення двох виборів одночасно може негативно позначитися на стабільній діяльності всіх гілок влади, а також вимагатиме значних матеріальних, технічних і людських ресурсів.

У червні 2025 року Жапаров підписав поправки до закону про вибори. Згідно з документом, у країні буде 30 багатомандатних виборчих округів, у кожному з яких обиратимуться по три депутати.

Загалом у парламенті, як і раніше, буде 90 депутатів.

