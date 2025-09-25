Парламент Киргизстану ухвалив рішення про саморозпуск

Парламент Киргизстану (Жогорку Кенеш) ухвалив проєкт постанови про саморозпуск, ініційований 32 депутатами. За це рішення проголосували 84 депутати, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

Саморозпуск парламенту, пише Kaktus.media, ініціатори пояснили збігом двох виборчих кампаній: наступні парламентські вибори мали відбутися в листопаді 2026 року, а вже у січні 2027 року – президентські.

Доповідач з проєкту постанови Улан Примов заявив, що проведення двох виборів одночасно може призвести до політичної турбулентності та негативно позначитися на стабільній діяльності всіх гілок влади, а також вимагатиме значних матеріальних, технічних та людських ресурсів.

Дострокові вибори можуть бути призначені на кінець листопада 2025 року.

У червні 2025 року президент Садир Жапаров підписав поправки до закону про вибори. Згідно з документом, у країні буде 30 багатомандатних виборчих округів, у кожному з яких обиратимуться по три депутати. Загалом у парламенті, як і раніше, буде 90 депутатів. Під час проведення виборів використовуватиметься дистанційне голосування. Рішення про це ухвалять під час призначення виборів.