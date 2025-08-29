Прощавай, вулице Леніна: Киргизстан продовжує демонтаж радянських пам'ятників

Фарангіс Наджибулла

Продовжуючи кампанію, яку російські законодавці раніше засудили як «дерусифікацію», Киргизстан демонтував ще дві статуї більшовицького лідера Володимира Леніна і прибрав його ім'я з назв кількох вулиць і шкіл.

У червні чиновники південного міста Ош демонтували 25-метрову статую Леніна, найвищу в Центральній Азії. Кілька днів по тому інший пам'ятник Леніну був знятий з постаменту в сусідній Джалал-Абадській області.

У липні вулиця Леніна в центрі міста Ош була перейменована на честь Алимбека Датки, видатного киргизького політичного діяча 19-го століття. Місцева влада заявляє, що пам'ятник Леніну, який протягом 50 років був визначною пам'яткою Оша, буде замінений 95-метровим флагштоком з національним прапором.

Уряд Киргизстану запропонував перейменувати всі вулиці імені Леніна по всій країні і замінити їх назвами, пов'язаними з легендарним киргизьким героєм Манасом.

Також було запропоновано переглянути назви сіл та інших географічних об'єктів.

Більше ніж через три десятиліття після здобуття Киргизстаном незалежності, країна, мабуть, все ще має найбільшу кількість топонімів та пам'ятників радянської епохи серед своїх сусідів у Центральній Азії.

Столиця країни, Бішкек, складається з чотирьох районів, кожен з яких має назву, що нагадує про комуністичну епоху: Ленінський, Октябрський, Первомайський та Свердловський райони.

Заклики киргизьких чиновників перейменувати райони Бішкека викликали гнів російських політиків, які засудили це як небезпечний перший крок у «дуже негативному процесі», який необхідно зупинити «на найранішій стадії».

Що думають самі киргизи?

Більшість киргизів підтримують кампанію із заміни топонімів комуністичної епохи на киргизькі. Але є й критики, як серед чиновників, так і серед громадськості, особливо серед старшого покоління, які виступають проти цієї ініціативи.

Мешканець Оша Нуржигіт Азхібеков сказав Радіо Свобоа, що він підтримує рішення влади про демонтаж пам'ятників і перейменування вулиць, заявивши: «Настав час залишити [радянську ідеологію] в минулому».

«Часи змінюються, люди змінюються, і в кожній країні відбуваються певні історичні зміни. Ми повинні рухатися вперед», – сказала Роза, місцева вчителька, яка назвала лише своє ім'я.

Але інший житель Оша, Сидик Мамитов, є одним з тих, хто виступає проти цієї кампанії.

Мамитов висловив думку, що Ленін і Радянський Союз відіграли важливу роль для киргизького народу, який «вперше під радянською владою набув офіційної державності з чітко визначеними кордонами та інститутами», хоча суверенітет залишався міцно в руках Москви.

Міська рада Оша привітала перейменування вулиці Леніна як «історичний крок».

Мер міста Женішбек Токторбаєв на початку цього року закликав перейменувати численні школи в Киргизстані, які досі носять імена російських і радянських діячів, таких як космонавт Юрій Гагарін, письменник Максим Горький, більшовицькі революціонери Сергій Кіров і Михайло Калінін та багато інших.

У Бішкеку заступник голови парламенту Нурбек Сидигалієв закликав прибрати пам'ятник Леніну зі Старої площі столиці.

Але критики кажуть, що Киргизстан не повинен намагатися стерти своє радянське минуле, яке було частиною історії країни.

Киргизький політичний оглядач Амантур Манапбаєв попередив, що загальнонаціональна кампанія з перейменування є глибоко «розколюючою» проблемою і «марнуванням державних коштів».

Лідер Партії комуністів Киргизстану Ісхак Масалієв засудив цю кампанію як «велику помилку».

Повторення «українського сценарію»

Російський депутат Сергій Обухов зажадав від МЗС Росії вжити заходів проти Киргизстану за те, що він назвав «недружніми діями» влади Оша щодо Росії.

Обухов, високопоставлений член Комуністичної партії Росії, зазначив, що Москва має значний вплив на Киргизстан. У Росії проживають сотні тисяч робітників із збіднілого Киргизстану, які залежать від грошових переказів.

«Росія не тільки приймає громадян Киргизстану, але й надає їхнім дітям право на безкоштовну освіту», – написав Обухов у телеграмі 15 липня. За його словами, близько 111 тисяч дітей киргизьких мігрантів безкоштовно навчаються в російських школах.

Обухов заявив, що Киргизстан повторює «український сценарій: спочатку декомунізація, а потім дерусифікація».

Тим часом влада міста Ош наголосила, що це питання «не слід політизувати», і применшила значення демонтажу пам'ятника Леніну. Вона заявила, що це було частиною звичайного містобудівного планування, «спрямованого на поліпшення архітектурного та естетичного вигляду» району.

У своїй заяві чиновники повідомили, що пам'ятник буде перенесено в іншу частину міста.

(У підготовці статті були використані матеріали Радіо Азаттик Азія, російськомовного проєкту Радіо Свобода, який висвітлює події у Середній Азії)