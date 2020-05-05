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06 травня 2020, Київ 00:24
Новини | Міжнародні

Китай здійснив запуск прототипу нового космічного корабля

Запуск важкої ракети-носія Long March 5B відбувся з космодрому на острові Хайнань в Південно-Китайському морі

Китай вивів на орбіту прототип нового космічного корабля, розробленого для доставки людини в космос. Запуск важкої ракети-носія Long March 5B відбувся з космодрому на острові Хайнань в Південно-Китайському морі, повідомляють китайські ЗМІ.

Успішний пуск став одним з етапів підготовки Китаю до створення власної орбітальної станції, повідомляє агентство «Сіньхуа». Новий китайський корабель розрахований на перевезення до шести астронавтів.

Китай прагне стати однією з провідних космічних держав. У січні минулого року країні вдалося першою посадити космічний апарат на зворотному боці Місяця.

Китай також планує запустити космічний апарат до Марсу.

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