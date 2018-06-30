Розвідка Пентагону: Росія та Китай скоро матимуть зброю в космосі – Defense One

Розвідувальне управління Міністерства оборони США в сфері оборони стверджує, що провідна роль США в космосі спадає і завтра небо може бути заповнене супутниками-роботами супротивників, пише видання Defense One.

Росія та Китай розробляють нову зброю, яка буде готова для дій в космосі в найближчому майбутньому. Про це заявив генерал-лейтенант Роберт Ешлі, голова Розвідувального управління Міністерства оборони США, під час конференції Defense One Technology Summit, яка відбулась в Вашингтоні.

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Країни, які Ешлі назвав «конкурентами», розробляють «спроможності з перехоплення супутників з землі та з космосу, – сказав він. – Цю технологію розвивають саме зараз. Вона з’явиться в найближчому майбутньому».

Це було найбільш відверте зізнання від керівника розвідувальних служб про те, що Росія та Китай працюють над озброєнням в космосі. Про це в лютневому звіті вже заявляла Служба управління з розвідки.

«Росія та Китай продовжують запускати «експериментальні» супутники, які провадять складні операції на орбіті, – йдеться у звіті, – деякі технології мирного призначення, такі як інспекція супутників, дозаправка та ремонт, можуть бути використані проти космічних об’єктів супротивника».

У вересні 2014 року Росія провела запуск Olymp-K, який досяг орбіти і провів ряд незвичних маневрів, пройшовши на відстані семи миль від супутників зв’язку Intelsat, наголошує Defense One.

«Це не нормальна поведінка і нас це непокоїть», – заявила Кей Сірз, президент Intelsat General в коментарі Space News після інциденту.

Спостерігачі оголошували про своє занепокоєння ще через три інциденти з маневрами російських супутників.

«Змагання в космосі тільки зростатиме, – наголосив Ешлі під час конференції. – Подивіться на стратегію з національної оборони. Там визнається, що наша провідна роль в технологіях спадає».

Договір про космос від 1967 року визнає, що «спільні інтереси всього людства в прогресі з освоєння космосу і використання відкритого космосу в мирних цілях».

Однак міжнародний комітет Червоного Хреста зауважив, що договір не має явної заборони на озброєння космосу, «крім заборони зброї масового знищення (включаючи ядерну зброю) і використання Місяця та інших небесних тіл виключно з мирною метою», – йдеться в статті.