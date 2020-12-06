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06 грудня 2020, Київ 13:33
Новини | Міжнародні

Китай повідомив, що їхній апарат зістикувався з кораблем на орбіті Місяця

Китайський апарат Chang'e 5 під час посадки на поверхню Місяця, 1 грудня 2020 року

Китайський апарат, який зібрав зразки місячної поверхні, успішно зістикувався з кораблем на орбіті Місяця, повідомили китайські державні ЗМІ.

Агентство Xinhua назвало маневр першим в історії Китаю «зістикуванням на місячній орбіті».

Капсула з близько двома кілограмами місячної породи і пилу має повернутися до Китаю в середині грудня.

Це мають бути перші зразки місячної поверхні, які отримували науковці, за останні чотири десятиліття. У 1960-х та 1970-х роках зразки збирали під час своїх місій Сполучені Штати Америки та Радянський Союз.

Китай двічі здійснював посадку на Місяць у 2013 та 2019 роках.

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