Китай запустив космічний корабель на Місяць для збору породи

Китай запустив безпілотний космічний корабель на Місяць, щоб зібрати там зразки породи.

Ракета Long March 5 із космічним кораблем Chang'e-5 стартувала з космічного центру «Веньчан» у південній острівній провінції Хайнань 24 листопада о 4:30 за місцевим часом, повідомило офіційне агентство «Сіньхуа».

Мета місії, що триватиме 23 дні, – зібрати зразки місячної гірської породи і ґрунту, щоб допомогти вченим дізнатися про походження, формування й вулканічну активність Місяця.

У разі успіху це будуть перші зібрані зразки породи Місяця за 40 років – після місій США і СРСР у 1960-их і 1970-их.