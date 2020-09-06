Китай заявляє про успішне приземлення першого космічного корабля повторного використання

Китай заявляє, що успішно посадив на земну поверхню свій перший космічний корабель для повторного використання після двох лнів на орбіті. Це повідомлення оприлюднило 6 вересня державне інформаційне агентство Xinhua.

За повідомленням, корабель приземлився в Центрі запуску супутників Цзюцюань, що розташований в пустелі на північному заході країни. Його запустили 4 вересня за допомогою ракети Long March 2F.

Наразі неможливо підтвердити приземлення чи деталі щодо космічного судна. Ані Xinhua, ані будь-яке інше державне медіа не оприлюднили фотографій чи інших подробиць.

Намагання розробити багаторазований космічний корабель – це останній з проєктів Китаю для розвитку нещодавно відкритої космічної галузі країни.

Пекін відправив свого першого космонавта на орбіту в 2003 році. Торік Китай став першою державою, що висадила робота на протилежному боці місяця. Ще один китайський робот досліджує поверхню Марса.

Американська компанія SpaceX нещодавно вперше почала використовувати ракети багаторазового застосування. Водночас американське космічне агентство NASA роками запускало космічні кораблі, які виходили на орбіту на одноразових ракетах, а потім поверталися назад на землю, як літаки.

Радянське космічне агентство також розробило подібний корабель – «Буран», але він здійснив лише один безпілотний політ у 1988 році.