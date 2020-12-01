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01 грудня 2020, Київ 19:04
Новини | Міжнародні

Космічний апарат із Китаю вперше за 44 роки збере ґрунт на Місяці

Китайський космічний апарат на Місяці, архівне фото

Китайський космічний апарат «Чан’є-5» здійснив успішну посадку на поверхню Місяця. Посадка відбулася о 17:15 за київським часом у районі піку Рюмкера в Океані Бур у західній частині видимої сторони Місяця, повідомляє Reuters.

Метою місії є збирання місячного ґрунту, на це завдання модуль має 48 годин. Потім апарат доправить капсулу з приблизно двома кілограмами ґрунту на орбітальний модуль, який вирушить назад до Землі.

У разі успіху місії Китай стане третьою країною в світі, що доставила ґрунт із Місяця на Землю – після США та СРСР. Остання місія з доставки місячного ґрунту була здійснена в 1976 році.

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