Раніше за Росію – Китай привітав Байдена з обранням на посаду президента США

Китай привітав обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена з перемогою на виборах за тиждень після того, як результати показали його перевагу.

«Ми поважаємо вибір американського народу. Ми висловлюємо свої вітання містеру Байдену та місс Гарріс», – сказав речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на пресбрифінгу 13 листопада, звертаючись до Байдена та нової віцепрезидентки Камали Гарріс.

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Він додав, що Пекін розуміє, що результати виборів у США «будуть визначені згідно з законами та процедурами США».

До сьогодні Китай був одним із кількох країн, які досі не привітали Байдена з перемогою. 3 листопада у Пекіні тільки зазначили, що «взяли до відома» заяву кандидата від Демократичної партії про перемогу. Досі результати виборів у США не прокоментували в Росії.

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Незважаючи на те, що 7 листопада Байден був оголошений переможцем президентських виборів, кампанія чинного президента Дональда Трампа веде важкі юридичні баталії за скасування результатів в декількох штатах і висуває безпідставні заяви про фальсифікації результатів голосування.

Напруга між США та Китаєм посилилася за каденції Трампа, надто на тлі торгового протистояння та поширення коронавірусної інфекції, вперше виявленої в китайському Ухані.