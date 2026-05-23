У Китаї під час вибуху на вугільній шахті загинули 90 людей

У провінції Шаньсі на півночі Китаю стався вибух на вугільній шахті, за останніми даними, загинули 90 людей, повідомляють державні ЗМІ країни.

Вибух газу стався пізно ввечері 22 травня, у цей момент під землею перебували 247 людей.

Пошуково-рятувальна операція продовжується, у ній беруть участь 755 осіб: рятувальників і медиків.

Нинішній вибух вважають найбільшою катастрофою на шахтах у Китаї з 2009 року, коли 108 людей загинули через аварію на копальні в північно-східній провінції Хейлунцзян.

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав докласти всіх зусиль для надання допомоги постраждалим і пошуку тих, хто вижив, а також наказав провести ретельне розслідування причин аварії і притягнути до відповідальності винних, повідомляє «Сіньхуа». Керівників компанії, відповідальної за шахту, затримали.

Шаньсі, одна з найбідніших провінцій Китаю, є центром вугільної промисловості країни.

Від початку 2000-х років Китай значно зменшив кількість смертей на вугільних шахтах, часто спричинених вибухами газу або затопленням, завдяки суворішим правилам.