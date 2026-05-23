Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У Китаї під час вибуху на вугільній шахті загинули 90 людей

Рятувальники на місці вибуху газу на вугільній шахті, Китай, 23 травня 2026 року
Рятувальники на місці вибуху газу на вугільній шахті, Китай, 23 травня 2026 року

У провінції Шаньсі на півночі Китаю стався вибух на вугільній шахті, за останніми даними, загинули 90 людей, повідомляють державні ЗМІ країни.

Вибух газу стався пізно ввечері 22 травня, у цей момент під землею перебували 247 людей.

Пошуково-рятувальна операція продовжується, у ній беруть участь 755 осіб: рятувальників і медиків.

Нинішній вибух вважають найбільшою катастрофою на шахтах у Китаї з 2009 року, коли 108 людей загинули через аварію на копальні в північно-східній провінції Хейлунцзян.

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав докласти всіх зусиль для надання допомоги постраждалим і пошуку тих, хто вижив, а також наказав провести ретельне розслідування причин аварії і притягнути до відповідальності винних, повідомляє «Сіньхуа». Керівників компанії, відповідальної за шахту, затримали.

Шаньсі, одна з найбідніших провінцій Китаю, є центром вугільної промисловості країни.

Від початку 2000-х років Китай значно зменшив кількість смертей на вугільних шахтах, часто спричинених вибухами газу або затопленням, завдяки суворішим правилам.

Форум

XS
SM
MD
LG