Китай, Японія і ще 13 країн АТР підписали угоду про вільну торгівлю

15 держав Азійсько-Тихоокеанського регіону, включно з Китаєм, підписали угоду про вільну торгівлю. Після восьми років переговорів договір підписаний на саміті країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у столиці В'єтнаму Ханої. Саміт відбувся в режимі онлайн через пандемію.

На частку учасників угоди, яка має назву «Всебічне регіональне економічне партнерство» (RCEP), припадає майже третина світової економіки, 29 відсотків. Більше – лише у Євросоюзу. У країнах-учасницях угоди живе майже третина всього населення світу.

Сполучених Штатів серед учасників немає, але документ підписали їхні союзники в регіоні, такі як Японія, Південна Корея та Австралія. Reuters зазначає, що це може розглядатися як успіх Китаю, який, попри напружені відносини зі США, налагоджує контакти з сусідами. В угоді не бере участі Індія, хоча вона і була учасницею попередніх переговорів.

За президентства Дональда Трампа США вийшли з іншого проєкту створення зони вільної торгівлі в регіоні, Транстихоокеанського партнерства.