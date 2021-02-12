BBC критикує рішення Китаю заборонити мовлення британської корпорації в Гонконгу. Британський мовник вважає, що доступ до точних та незаангажованих новин – фундаментальне право людини.

Китайська адміністрація з питань телебачення та радіомовлення заявляє, що компанія BBC «серйозно порушувала» вимоги «чесності та справедливості», завдавала шкоди інтересам Китаю та підривала національну єдність.

На BBC вже заявили, що докладуть усіх зусиль, щоб продовжувати робити новини доступними для людей.

«Ми дотримуємося нашої журналістики і повністю відкидаємо звинувачення в неточності та ідеологічній упередженості. Наші журналісти повідомляли історії в материковому Китаї та Гонконгу правдиво і чесно, як це роблять скрізь у світі», – йдеться у повідомленні телерадіокомпанії.

Радіостанція Radio 4 (R4) транслювала контент Всесвітньої служби BBC впродовж восьми годин кожної ночі. Станція R1 транслювала

програму BBC одного разу на тиждень.

Приватні гонконзькі платформи Cable TV та Now TV досі транслюють BBC World News.

Напередодні влада Китаю заборонила мовлення на території країни британського телеканалу BBC World News англійською мовою нібито через «серйозні порушення».

Рішення ухвалили через тиждень після того, як британський медіарегулятор відкликав ліцензію на мовлення китайського державного телебачення на території Великої Британії.

Телеканал BBC World News не входив до більшості пакетів телеканалів у Китаї, проте був доступний у багатьох готелях.

У відносинах між Лондоном і Пекіном останнім часом зросла напруженість, головним чином через події в Гонконгу. Британія засудила дії Китаю, спрямовані на обмеження автономії Гонконгу, і запропонувала можливість отримання громадянства значній кількості жителів цього міста, колишньої британської колонії.