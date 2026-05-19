Пекін відреагував на публікацію про висловлювання Сі щодо Путіна під час переговорів з Трампом

Пекін заперечує інформацію про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом нібито заявив, що російський президент Володимир Путін пошкодує про війну проти України. Про це заявив представник МЗС Китаю Го Цзякунь під час брифінгу.

«Вказана інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою», – сказав представник МЗС Китаю.

Раніше видання Financial Times повідомило, що Сі під час переговорів із Трампом заявив, що лідер РФ Володимир Путін може «зрештою пошкодувати» про вторгнення в Україну.

FT зазначає, що Сі Цзіньпін уперше дав таку оцінку російсько-українській війні на переговорах зі США. За словами одного зі співрозмовників газети, лідер Китаю проводив «відверті та прямі» переговори про Росію та Україну з попереднім президентом США Джо Байденом, але утримувався від оцінок рішення Путіна про вторгнення.

За даними FT, під час саміту з Трампом Сі запропонував США, Китаю та Росії об’єднати зусилля у боротьбі з Міжнародним кримінальним судом (МКС). Це той суд, який видав ордер на арешт Путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей.

Думка Сі Цзіньпіна про російсько-українську війну з’явилася у засобах інформації незадовго до візиту Володимира Путіна до Китаю. Російський президент має прилетіти до Пекіна увечері 19 травня. Офіційна частина візиту розпочнеться вранці 20 травня з церемонії зустрічі Путіна та Сі на площі Тяньаньмень. Потім лідери проведуть переговори у вузькому складі.

Дональд Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні 14 травня. Це була перша поїздка глави американської держави до Китаю із 2017 року.








