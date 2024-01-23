У Києві пролунали вибухи. Влада повідомила про наслідки удару РФ у Святошинському районі

Унаслідок російського ракетного удару у Святошинському районі Києва сталося загоряння припаркованих автомобілів, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Деталі з’ясовуються. Оперативні служби слідують на місце», – написав він у телеграмі.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район.

Це вже друга серія вибухів, які пролунали в столиці. Після першої влада повідомила про роботу ППО, після другої стало відомо про займання в Святошинському районі Києві.

В Україні триває повітряна тривога. Її оголосили через зліт в РФ чотирьох бомбардувальників Ту-22М3.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.