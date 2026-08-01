У Києві завершили рятувальні роботи після удару РФ: 9 зигиблих, 33 постраждалих – ДСНС

У Києві в суботу ввечері, 1 серпня, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу, що стався вночі, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Завершені роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу! На жаль, загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини. Вдалося врятувати 105 людей», – кажуть рятувальники.

У ДСНС кажуть, що ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали постраждалим.

До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одинці техніки.

Росія під час свого удару по Києву вночі проти 1 серпня використала три десятки балістичних ракет, повідомив виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Пекельна ніч у Києві… Другий такий масований удар лише за два дні. Не досягаючи своїх цілей на полі бою, Росія посилює свої повітряні атаки й терор проти цивільного населення. Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної та протиракетної оборони й перехоплювачі», – написав він у соцмережі X.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.



