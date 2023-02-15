Над Києвом виявили повітряну ціль. КМВА попереджає про можливу роботу ППО

У небі над Києвом виявили повітряну ціль, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«У небі над Києвом виявили ворожу повітряну ціль. У зв'язку з цим може працювати ППО та авіація», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні близько 13:30 в Київській області оголосили повітряна тривогу. Натомість у Києві та сусідніх областях її не оголошували. Згодом про повітряну небезпеку повідомили у Києві (близько 15:00), Черкаській та Полтавській областях.

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Київська ОВА повідомила, що в області виявили повітряні цілі, працює ППО.Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону уточнив, що йдеться про повітряні кулі з «відбивачами».