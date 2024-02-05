У Києві зафіксували новий температурний рекорд

У Києві встановлений новий рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря, повідомляє у фейсбуці Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними метеорологів, 4 лютого мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1°С рекордне значення 1936 року і склала 4,6°С.

Наприкінці грудня минулого року, 26 грудня, у Києві зафіксували температурний рекорд – середньодобова температура була 5,9 градусів тепла. За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.

З початку року метеорологи зафіксували у столиці щонайменше 42 температурних рекорди.