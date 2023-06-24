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Новини | Суспільство

У КМДА розповіли про новий спосіб оплати проїзду в громадському транспорті

Як розповіли у КМДА, відтепер у розділі застосунку «Транспортна карта» можна додати пластикову карту, так і придбати цифрову

У застосунку «Київ Цифровий» додали можливість придбати цифрову карту для безконтактної оплати проїзду смартфоном, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Як розповіли у відомстві, відтепер у розділі застосунку «Транспортна карта» можна додати пластикову карту, так і придбати цифрову, для цього потрібно:

  • обрати «Цифрова карта» «Придбати»;
  • обрати банківську картку в Apple або Google Wallet, щоб прив’язати до неї цифрову карту;
  • оплатити цифрову карту через Apple або Google Pay.

Цифрова карта коштує 40 гривень, і після оплати автоматично прив’язується до банківської картки у Wallet і до пристрою. Лише з них буде здійснюватися оплата проїзду.

Цифрова карта буде діяти у тролейбусах, автобусах, трамваях і на фунікулері, але вона не діятиме у міській електричці, уточнили в КМДА.

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