У громадському транспорті Києва почали впроваджувати оплату банківською карткою – Кличко

У наземному громадському транспорті Києва почали впроваджувати підключення маршрутів, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко 15 жовтня.

«Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах», – заявив він.

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У разі права на безкоштовний проїзд відповідна пільга має бути підключена та активована відповідна пільга, нагадує міський голова.

За його словами, оплата карткою доступна в автобусах за маршрутами 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Протягом наступних двох-трьох тижнів оплату карткою планують запустити на всіх маршрутах і видах комунального транспорту в столиці.

У серпні КМДА підтвердила, що в Києві й надалі зупинятимуть громадський транспорт під час повітряних тривог, але обладнають зупинки інформацією про найближчі укриття.