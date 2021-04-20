Партія Меркель висунула на вибори своїм кандидатом Арміна Лашета, який може стати новим канцлером ФРН

Голова найбільш густонаселеної федеральної землі Німмечини Північного Рейну – Вестфалії Армін Лашет став кандидатом від правоцентристського блоку Ангели Меркель на виборах у вересні, а відтак змінить багаторічну канцлерку, яка досі багато років висувалася Християнсько-демократичним союзом.

Опонентом на висування став представник Баварії Маркус Седер.

60-річний Армін Лашет є лідером Християнсько-демократичного союзу Меркель, а Седер очолює меншу партію-соратницю ХДС – Християнсько-соціальний союз. Попри те, що Седеру давали набагато кращі шанси в опитуваннях, Лашет, обраний в січні головою ХДС, все ж здобув перемогу.

Німецьке інформаційне агентство dpa повідомило, що на зборах керівництва ХДС 31 член проголосував за Лашета, дев’ятеро – за Седера, а шість – утрималися.

«Ми будемо підтримувати його (Лашета – ред.) без образ, усіма силами», – сказав переможений Седер журналістам у Мюнхені.

ХДС діє в 15 землях Німеччини, в той час як ХСС існує тільки в Баварії, але вони виступають у блоці, як союзники.

Цей союз, за даними соцопитувань випереджає Зелених, які 19 квітня висунули Анналену Бербок своїм кандидатом на пост канцлера. Лівоцентристські соціал-демократи кілька місяців тому висунули своїм кандидатом міністра фінансів Олафа Шольца.

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Ангела Меркель раніше заявила, що не балотуватиметься на п’ятий канцлерський термін після майже 16 років перебування при владі.