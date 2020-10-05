Уряд Латвії знову зобов’язав громадян «прикривати рот і ніс» в громадському транспорті. Рішення набуде чинності з 7 жовтня.

Громадяни можуть використовувати медичні, немедичні або гігієнічні маски та щитки для обличчя.

При цьому влада передбачила два винятки: маски можуть не носити діти у віці до 13 років та люди з руховим розладом або розладом психічного здоров’я, які не можуть або не вміють користуватися масками.

Планується, що вимога діятиме до 6 листопада.

За даними Центру системних досліджень, за час пандемії у Латвії виявили 2 126 випадків COVID-19. Померли 39 людей.