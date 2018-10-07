На виборах у Латвії перемагає проросійська партія, до Сейму потрапляють 7 партій – попередні результати

Проросійська соціал-демократична партія «Згода» (Saskaņa) перемогла на парламентських виборах у Латвії, отримавши 19,91% голосів. Такими є попередні результати парламентських виборів у Латвії, складені на основі підрахунку голосів на 1057 виборчих дільницях із 1078, повідомляє латвійське громадське телебачення LSM.lv.

Окрім партії «Згода», 5-відсотковий бар'єр подолали ще 6 партій.

На другому місці опинилася популістська партія KPV LV («Кому належить держава?»), яку підтримали 14,07% виборців.

На третьому – «Нова консервативна партія» (13,6%).

Четвертою стала партія «Для розвитку/За!» (Attistibai/Par!) (12,04%).

На п'ятому місці опинилося «Національне об’єднання» (11,03%).

«Союз зелених і селян» (СЗК) прем’єр-міністра Маріса Кучинскіса підтримали 9,96% виборців, він став шостим.

Також до Сейму потрапила права «Нова єдність» (6,68%).

Явка склала 54,6%.

На попередніх виборах партія «Згода» отримала більшість місць у парламенті, але урядову коаліцію сформували проєвропейські партії.

Латвія є членом Європейського союзу та НАТО, має 270-кілометровий кордон з Росією та значну меншину етнічних росіян (близько 25%).