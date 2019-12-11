У Латвії 12 днів перебуватиме на реабілітації група колишніх політв’язнів

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 10 грудня повідомили, що 11 звільнених Росією українських політв’язнів вирушили на реабілітацію і відпочинок до Латвії.

«Ми дуже добре розуміємо вас та вашу боротьбу, тому ми так охоче підтримуємо вас. У програмі вашого перебування в Латвії не лише реабілітації, а й зустрічі та спілкування із нашими високопосадовцями та школярами. Я переконаний, що ви зможете розповісти їм про події в Україні, про боротьбу свого народу», – заявив посол Латвії в Україні Юріс Пойканс.

Повідомляється, що група колишніх бранців Кремля проведе у Латвії 12 днів.

Серед тих, хто проходитиме реабілітацію, – Едем Бекіров, Павло Гриб, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Роман Сущенко, Євген Панов та інші.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Кремль відпустив з-за ґрат 35 українців, зокрема 24 моряків, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, а також кримчан Едема Бекірова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Олега Сенцова, засудженого в окупованому Криму Євгена Панова, а також українців Романа Сущенка, Павла Гриба, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Артура Панова, Олексія Сизоновича.