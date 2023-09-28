Сейм Латвії схвалив проєкт Концепції нацбезпеки – він передбачає закриття деяких російськомовних ЗМІ

Депутати Сейму Латвії схвалили проєкт Концепції національної безпеки, один із пунктів якої передбачає закриття латвійських громадських ЗМІ російською мовою. «За» проголосували 68 парламентаріїв, 10 були «проти».

«З 1 січня 2026 року зміст, створюваний громадськими медіа, має бути лише латвійською мовою та мовами, що належать до Європейського культурного простору…Держава, припинивши фінансування змісту російською мовою, завершить процес створення єдиного інформаційного простору, у свою чергу, зміст російською мовою в комерційних медіа за приватні кошти продовжить бути присутнім», – цитує видання Delfi текст документа.

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За даними агентства LETA, цей пункт було включено до концепції за пропозицією Мінкульту. Раніше Латвійське радіо та Латвійське телебачення (LTV) виступили проти заборони на створення громадськими ЗМІ з 2026 року контенту російською мовою. Також Рада з громадських електронних ЗМІ (SEPLP) закликала Сейм відмовитися від цього плану.